В ДНР под обстрелом ВСУ погибла семейная пара

Ранения получила 10-летняя девочка, сообщил мэр Докучаевска Александр Качанов

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Муж и жена погибли, 10-летняя девочка получила ранения в результате обстрела Докучаевска в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, сообщил мэр города Александр Качанов.

Он написал в своем Telegram-канале, что в результате прямого попадания снаряда в кровлю многоквартирного дома по Центральной улице погиб мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения. "Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших жителей города Докучаевска, супружеской пары", - добавил Качанов.

Мэр также сообщил, что в городскую больницу после обстрела поступила девочка 2013 года рождения, у нее диагностировали резаную рану второго пальца правой стопы.

По его словам, Докучаевск обстреляли в 16:12 (время совпадает с московским). Повреждения получили частный сектор и многоквартирные дома. Также в городе до 17:00 останавливали центральный водозабор из-за отсутствия электричества. "Без водоснабжения весь город, включая поселки Александринка, Южный, совхоз "Докучаевский", поселок Ясный. В 18:50 обесточена Победа в связи с обрывами проводов по линиям в районе ул. Комсомольская, 122 и ул. Островского, 85. Ведутся ремонтные работы бригадой Докучаевского РЭСа", - написал Качанов.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ выпустили по Докучаевску пять ракет из реактивной системы залпового огня.