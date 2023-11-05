Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

На 155 из них составили административные материалы

ТАСС, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 201 человека за беспорядки в аэропорту Махачкалы, на них составлено 155 протоколов.

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин.

"Сотрудниками полиции продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям в аэропорту города Махачкалы. За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы", - сказал он.

Кроме того, по словам Бачурина, правоохранители установили 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители. "За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП привлечено 107 граждан, еще 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга", - добавил он. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток.

Также представитель главка сообщил, что 11 правонарушителей задержаны в порядке ст. 91 УПК. "Все без исключения участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ", - подчеркнул он.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.