Правоохранительные органы установили личность устроившего стрельбу в центре Москвы

Им оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека. Ранее он уже привлекался к ответственности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Задержанным за стрельбу у ресторана в Москве оказался 37-летний Никита Иванов, чемпион Европы по боксу", - сказал собеседник агентства, добавив, что это не первое происшествие с привлечением спортсмена к ответственности.

В 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции.

Также боксера привлекали к административной ответственности в 2021 году, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС. 12 апреля контролер московского метро оштрафовал его на 5 тыс. рублей за проезд без перчаток в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавирусной инфекции. Спортсмен не согласился с этим решение и обжаловал его в Басманном суде Москвы. Суд смягчил ответственность правонарушителя и назначил штраф размером в 4 тыс. рублей.

Иванов - уроженец города Мичуринск Тамбовской области. Окончил Московский горный университет. Занимается боксом с 10 лет. Неоднократно завоевывал медали чемпионата России по боксу. В 2011 году завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по боксу в Анкаре. А в 2013 году выиграл чемпионат Европы в Минске.

Вечером в воскресенье около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов в ходе конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали четыре человека. Нарушителя задержали по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в момент инцидента мужчина был пьян.