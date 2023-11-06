На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту до 6 км

Шлейф распространяется в северо-восточном направлении

ТАСС, 6 ноября. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту до 6 км, его шлейф распространяется в северо-восточном направлении, возможно выпадение в населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Утром 6 ноября из вулкана Ключевского был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 6 тыс. м. Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На его пути находится поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

Пока выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены порядка 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан находится в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в котором проживают около 4,5 тыс. человек.