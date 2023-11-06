На внешней стороне 23-го км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Причины аварии и информация о пострадавших не приводятся

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 23-го км МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 23-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Причины аварии и информация о пострадавших пока не приводятся. Движение в районе аварии было затруднено, проезд был возможен по двум полосам из шести. Рекомендовалось выбирать пути объезда.

Позже в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили о восстановлении движения.

"Движение восстановлено", - говорится в публикации.