В Находке 12 многоквартирных домов остались без света из-за аварии на сетях

На месте работает аварийная бригада

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Короткое замыкание произошло на одной из подстанций города Находки в Приморье. Без энергоснабжения остались 12 многоквартирных домов, сообщила городская администрация.

"По информации, поступившей в ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) Находки, в 11:10 (04:10 мск) произошло короткое замыкание на фидере 35-й подстанции "Угольная". Без энергоснабжения остались 12 многоквартирных домов по улице Первостроителей в микрорайоне Врангель", - говорится в сообщении.

Работает аварийная бригада, время восстановления электроснабжения не сообщается.

Осадки отмечаются на всей территории Приморского края, на севере региона идет снег. Больше всего осадков выпало на юге края: в Барабаше - 50 мм; в Посьете - 48 мм; во Владивостоке - 66 мм. Метеостанция в Лесозаводске зафиксировала выпадение ледяного дождя. Во Владивостоке интенсивность осадков снизится в вечернее время. Ночью ожидаются похолодание и гололедица на дорогах, дождь перейдет в снег, ветер усилится.