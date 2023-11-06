В Лесозаводске из-за ледяного дождя произошла авария на энергосетях

От электроэнергии отключили микрорайоны Ружино и Мира

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Два микрорайона приморского города Лесозаводска остались без электричества из-за аварии на сетях во время ледяного дождя. Об этом сообщает городская администрация.

"Из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалены деревья. От электроэнергии отключены микрорайоны Ружино и Мира, а также центральная часть города. В настоящее время специалистами ООО "Коммунальные сети" ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В Лесозаводске скорость северо-восточного ветра составляет 6 м/с с порывами до 14 м/с . Температура воздуха 2-3 градуса выше нуля.

Осадки отмечаются на всей территории края, на севере идет снег. Больше всего осадков выпало на юге края: в Барабаше - 50 мм; в Посьете - 48 мм; во Владивостоке - 66 мм.

Синоптики ожидают таяния наледи в Лесозаводске до начала календарной зимы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Примгидрометцентра.

"В ближайшие дни будет сохранятся отрицательный температурный фон. Но в ноябре еще вероятны возвраты тепла, поэтому рассчитываем, что все растает", - сообщили в пресс-службе.