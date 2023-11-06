В Якутии Следственный комитет расследует гибель подростка в общежитии

Тело несовершеннолетней было найдено вечером 5 ноября 2023 года в селе Намцы

ТАСС, 6 ноября. Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства заведено в Якутии по факту гибели несовершеннолетней 2008 года рождения в общежитии педагогического колледжа села Намцы. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Следственного комитета.

"Намским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). По данным следствия, поздно вечером 5 ноября 2023 года в селе Намцы в общежитии педагогического колледжа обнаружено тело несовершеннолетней 2008 года рождения", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия изъяты интересующие следствие предметы. В рамках расследования назначены судебно-медицинская экспертиза и другие необходимые экспертные исследования, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего.