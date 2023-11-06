В Лесозаводске после ледяного дождя без света остались более 2 тыс. человек

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. домов, в которых проживают более 2 тыс. человек, отключены от электроснабжения в Лесозаводске в Приморском крае после ледяного дождя. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"В результате прошедших в ночь с 5 на 6 ноября дождевых осадков и последующего понижения температуры атмосферного воздуха свыше 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. граждан, остались без электроснабжения. Отключение света коснулось и четырех котельных, которые продолжили свою работу благодаря своевременному переводу на альтернативные источники питания. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Лесозаводского городского округа от 6 ноября в округе введен режим ЧС", - отметили в прокуратуре.

Уточняется, что порядка 200 деревьев под давлением ледяной корки получили повреждения.

Для ликвидации последствий стихии задействованы все силы и средства служб жизнеобеспечения города. Восстановление электроснабжения поставлено в надзорном ведомстве на контроль, обеспечен ежечасный мониторинг ситуации. Прокуратура края даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами для устранения последствий неблагоприятных погодных условий, а также мерам для предотвращения последствий стихии.