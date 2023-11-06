Бизнесмен Кайрат Боранбаев вышел на свободу

Он будет находиться под пробационным контролем

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Крупный казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев освободился из мест лишения свободы и будет находиться под пробационным контролем. Об этом сообщил новостной портал "Закон".

В конце октября суд Акмолинской области Казахстана заменил тюремный срок Боранбаеву, приговоренному ранее к шести годам лишения свободы, на ограничение свободы. "6 ноября текущего года Боранбаев был освобожден из мест лишения свободы", - рассказали в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

Ранее Боранбаев передал некоорые активы в пользу государства в рамках "добровольного сотрудничества со следствием", сообщало Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Среди переданных активов нефтегазовое месторождение "Каражанбас северный", газораспределительная компания, завод по производству и ремонту нефтегазового оборудования, офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс в Алма-Ате, физкультурно-оздоровительная сеть, а также гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana в столице республики.

В марте 2023 года суд в Астане приговорил Боранбаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Бизнесмена признали виновным в хищении денег при закупке сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств. В июле 2023 года постановлением суда приговор был отменен, дело рассматривали в апелляционном порядке. 15 сентября по итогам апелляции суд назначил Боранбаеву наказание в виде шести лет лишения свободы.

Боранбаев является президентом Национального паралимпийского комитета Казахстана, его дочь была замужем за внуком первого президента республики Нурсултана Назарбаева Айсултаном. Предприниматель владел франшизой McDonald’s в Казахстане, Белоруссии и некоторых регионах России.