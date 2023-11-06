В Красноярске пропал 13-летний воспитанник детского дома

В поисках задействовали 60 человек

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Красноярске разыскивают 13-летнего воспитанника детского дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Полицейские разыскивают пропавшего в Красноярске 13-летнего мальчика. Уже неделю его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несовершеннолетний пропал во время прогулки 31 октября. В его поисках задействовали 60 человек - в состав групп вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативники, участковые уполномоченные полиции, наряды патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, волонтеры. Они проверяют подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, а также места, где часто бывают группы подростков.

Пропавший был одет в красную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные ботинки, при себе имел самокат. На вид ему 12-13 лет, рост 160 см, телосложение полное, носит короткую стрижку, волосы светло-русые, глаза голубые, есть шрам на левой брови.