В отношении боксера Иванова возбудили дело после стрельбы у ресторана в Москве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что речь идет об уголовном деле о хулиганстве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении боксера Никиты Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы", - сказала она.

Волк добавила, что подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В столичной прокуратуре уточнили, что задержанному предъявили обвинение. "В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", - сказали в надзорном ведомстве столицы. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Вечером 5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов во время бытового конфликта пьяный устроил драку, а потом открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате пострадали четыре человека: трое получили огнестрельное ранение, один - перелом костей носа. Нарушителя задержали по горячим следам.