В шести муниципалитетах Приморья зафиксировали отключения света

В крае действует штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Отключения электроэнергии зафиксировали в шести муниципалитетах Приморья. Об этом сообщает пресс-служба "ДРСК".

"Утром 6 ноября специалисты Приморских электрических сетей (филиала АО "ДРСК") зафиксировали отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов. На всех направлениях в этих районах организованы обходы по поиску повреждений на линиях электропередачи. В восстановлении электроснабжения задействованы 20 бригад и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.

Отключения света также устраняют во Владивостоке и Находке, где без электроэнергии остаются жители нескольких домов на пяти улицах. В Приморском крае действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки - дождь и снег. Утром и днем 6 ноября, а также ночью 7 ноября в отдельных районах прогнозируются сильные осадки - 50 мм и более за 12 часов и менее при дожде со снегом, 20 мм и более при снеге. Ожидается гололед, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья - до 27-32 м/с. По данным на 13:00 (06:00 мск), больше всего осадков выпало в Партизанске - 93,4 мм и Владивостоке - 83,5 мм. По прогнозу синоптиков, интенсивность осадков на юге края будет снижаться во второй половине дня 6 ноября, ночью похолодает до отрицательных значений, и дождь будет переходить в снег.

Дорожные службы контролируют ситуацию на приморских трассах в связи с непогодой. Проезды есть ко всем населенным пунктам в регионе, на дорогах края работают 64 единицы техники, в том числе грейдеры, самосвалы, экскаваторы. Расчистку автомобильных дорог ведут в районах и округах Приморья, где идет мокрый снег. До 10 см снега выпало в Дальнереченском, Пограничном и Пожарском округах, а также в Красноармейском районе края.