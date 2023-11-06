При пожаре в жилом доме в Чебоксарах погиб один человек

Пострадали пятеро

УФА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар возник в квартире жилого дома в Чебоксарах, в результате один человек погиб, пятеро пострадали, 22 жильцов эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

"В Чебоксарах горит квартира на восьмом этаже. По предварительной информации, огонь охватил 100 кв. м. Пожар локализовали 33 специалиста и 11 единиц техники. Тушение продолжается. К сожалению, погиб один человек. Еще пять переданы врачам", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали 22 жильца, в том числе 9 детей.