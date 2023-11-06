Число погибших в результате атаки ХАМАС французов возросло до 40

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что еще восемь человек остаются пропавшими без вести

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Франции располагают данными о гибели 40 соотечественников после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом сообщила премьер-министр Франции Элизабет Борн в эфире радиостанции France Inter.

"По состоянию на сегодняшнее утро число погибших французов составляет 40, еще 8 человек остаются пропавшими без вести", - заявила Борн. Она уточнила, что среди восьми пропавших без вести некоторые, "определенно, находятся в плену", однако не стала приводить точные данные на этот счет.

В субботу МИД Франции сообщал о гибели 39 французов в результате столкновений. В то же время, согласно данным французского внешнеполитического ведомства, на тот момент девять граждан республики числились пропавшими без вести.