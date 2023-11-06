СМИ: в Шушинском районе Карабаха в ДТП погибли пять человек

По данным агентства APA, авария произошла в селе Дашалты

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Пять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Шушинском районе в Карабахе. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство APA.

По его данным, авария произошла в селе Дашалты. Легковой автомобиль марки Nissan потерял управление, съехал с дороги, перевернулся и загорелся. Находившиеся в автомобиле пять пассажиров погибли на месте происшествия, водитель с ожогами госпитализирован в Физулинскую центральную районную больницу.

Как отмечает агентство, погибшие являлись сотрудниками одной из дорожно-строительных компаний, работающей на территории. В Шушинском районном отделении полиции начато расследование.