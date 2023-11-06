В Индии густой смог заслонил Тадж-Махал

По информации NDTV, индекс качества воздуха в Агре зафиксирован на отметке 171, что относится к категории "умеренно загрязненный"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Толстый слой смога заслонил город Агра и расположенный в нем беломраморный мавзолей Тадж-Махал. Как сообщает телеканал NDTV, дымка вызвана сильным загрязнением воздуха в Северной Индии.

Как указывает телеканал, туристы, многие из которых прибыли в Агру из других стран, жалуются на то, что памятник почти не виден. Индекс качества воздуха (ИКВ) в этом городе зафиксирован на отметке 171, что относится к категории "умеренно загрязненный". Однако для Агры это очень высокий показатель.

За последние годы Тадж-Махал заслоняется дымкой уже второй раз, в 2021 году в социальных сетях распространились фото едва видного мавзолея.

Северная Индия переживает резкое ухудшение качества воздуха. Особенно серьезная ситуация сложилась в Нью-Дели, где уже неделю во многих районах ИКВ превысил отметку в 400 пунктов. При том, что "хорошим" воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а "удовлетворительным" - от 51 до 100. Уровень 151-200 считается "умеренно загрязненным", 201-300 - "сильно загрязненным", более 300 - "опасно загрязненным".

В пятницу ИКВ в Нью-Дели достиг 468 - это худший показатель с 12 ноября 2021 года, когда индекс составлял 471. Концентрация PM2,5 (мелких твердых частиц, способных проникать глубоко в дыхательную систему и вызывать проблемы со здоровьем) в воздухе агломерации в семь-восемь раз превысила безопасный предел в 60 микрограммов на куб. м.

Расположенные рядом с Дели штаты Пенджаб и Харьяна - важный сельскохозяйственный регион на севере Индии, который производит почти 18 млн тонн риса в год. Рис выращивают и в штате Уттар-Прадеш, где расположен исторический город Агра. В октябре-ноябре, после уборки урожая, остается более 20 млн тонн соломы и стерни, большая часть которых по традиции сжигается прямо на поле, несмотря на официальный запрет. Гарь концентрируется в расположенной в низине столице. Кроме того, осенью в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и мегаполис почти не "проветривается". Ежегодно осень в столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценкам индийских ученых, его вдыхание равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. В августовском докладе Института энергетической политики Чикагского университета говорится, что загрязнение воздуха сокращает жизнь делийцев почти на 12 лет.