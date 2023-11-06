Гражданин Азербайджана смог покинуть аэропорт Кишинева, не пройдя паспортный контроль

Его разыскивают правоохранительные органы Молдавии

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии разыскивают гражданина Азербайджана, прилетевшего в Кишинев из Турции и сбежавшего из аэропорта, не пройдя паспортный контроль.

"Гражданин Азербайджана незаконно покинул территорию аэропорта Кишинева. Иностранец прибыл в страну 5 ноября самолетом из Турции. Вместе с другими подразделениями МВД мы продолжаем разыскивать его", - говорится в сообщении на сайте Пограничной полиции республики.

Это уже второй инцидент в аэропорту Кишинева с начала года. В июле гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, который на родине был фигурантом дела о похищении человека, пытался уехать в Евросоюз через Турцию и Молдавию. Когда в аэропорту Кишинева ему отказали во въезде в страну, он отнял у пограничника пистолет, застрелил его и работника службы безопасности. При задержании злоумышленник получил 10 ранений и позже умер в больнице. Следствие по этому делу продолжается до сих пор.