В центре Казахстана в результате ДТП погибли шесть человек

Инцидент произошел в Карагандинской области

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в Карагандинской области Казахстана в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

"На трассе Алма-Ата - Екатеринбург произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и пять пассажиров легковушки", - говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы, на месте работает следственная группа, добавили в пресс-службе.