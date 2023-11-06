6 ноября, 10:54

В центре Казахстана в результате ДТП погибли шесть человек

Инцидент произошел в Карагандинской области

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Шесть человек погибли в Карагандинской области Казахстана в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

"На трассе Алма-Ата - Екатеринбург произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с грузовой машиной Volvo. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли водитель и пять пассажиров легковушки", - говорится в сообщении.

Назначены соответствующие экспертизы, на месте работает следственная группа, добавили в пресс-службе. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация