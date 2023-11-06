Жителей Керчи предупредили о предстоящем уничтожении взрывоопасного предмета

Глава администрации города Святослав Брусаков призвал горожан соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Взрывоопасный предмет намерены уничтожить в Керчи, ликвидация запланирована в районе улиц Орджоникидзе и Толстого. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Силами полиции и Росгвардии сегодня будет уничтожен взрывоопасный предмет в районе улиц Орджоникидзе и Толстого. Убедительная просьба соблюдать спокойствие", - написал Брусаков.

Он также призвал горожан доверять только официальным источникам информации.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 4 ноября система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Пострадавших нет, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.