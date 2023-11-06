Беспилотники шиитов атаковали базу США в сирийском Дейр-эз-Зоре

Как утверждается, были поражены все наземные цели противника

БЕЙРУТ, 6 ноября. /ТАСС/. Вооруженные отряды шиитов, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака", обстреляли ракетами военную базу США возле газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба шиитской партии "Хезболлах".

По ее информации, при нападении на лагерь американских военнослужащих использовались беспилотные летательные аппараты. Как утверждается, были поражены все наземные цели противника.

5 ноября беспилотники шиитов нанесли удары по американским базам в Телль-Бейдаре и Кесреке в окрестностях административного центра Хасеке (620 км от Дамаска). В Ираке была обстреляна авиабаза в Харире, которая расположена к северу от административного центра Эрбиль (425 км от Багдада). О последствиях этих атаки сведений не приводится.

В тот же день во время визита в Багдад госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани привлечь к ответственности лиц, виновных в продолжающихся атаках на военных США. По его словам, правительство Ирака должно выполнять обязательства по защите всех объектов, где размещены американские войска.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 28 атак на американские базы в регионе. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок ранения получил 21 военнослужащий.

24 октября представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил телеканалу Al Mayadeen, что "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, направили свои удары на американские базы".