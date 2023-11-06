В Непале зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Его эпицентр находился на расстоянии 47 км к востоку от города Дайлех

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/ Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Непале, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 14 км. Подземные толчки произошли на расстоянии 47 км к востоку от города Дайлех, в котором проживают 20,9 тыс. человек. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщил корреспондент ТАСС, небольшие подземные толчки, произошедшие в национальном столичном округе Дели после землетрясения в Непале, вызвали панику среди местного населения. В жилых помещениях в некоторых районах Нью-Дели слегка покачивались люстры и потолочные вентиляторы, шаталась мебель. Люди выбегали на улицу.

Тревожная реакция жителей Нью-Дели на подземные толчки последовала в связи с произошедшим на прошлой неделе другим землетрясением в соседнем гималайском государстве. Оно произошло в непальском районе Джаяркот. Жертвами удара стихии стали 157 человек, 197 пострадали.