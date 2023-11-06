На Кубани задержали мужчину, сбившего на машине полицейского и еще двух человек

Ему грозит до пяти лет колонии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Жителя Краснодарского края задержали после того, как он сбил на машине полицейского и еще двух человек, скрываясь от правоохранителей после конфликта. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белоглинскому району Краснодарского края в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение 22-летнего местного жителя, разыскиваемого по подозрению в применении насилия в отношении полицейского", - сказала она.

По словам Волк, 3 ноября, прибыв по сообщению о нарушении общественного порядка на место происшествия, сотрудники ОМВД России по Белоглинскому району попытались урегулировать конфликт между группами местных жителей. "Один из участников инцидента, сев за руль личного автомобиля ВАЗ-2107, совершил наезд на двух граждан и полицейского", - добавила представитель ведомства.

Полицейский, чтобы задержать нарушителя, открыл стрельбу из табельного огнестрельного оружия по кузову его автомобиля. После этого мужчина бросил машину и скрылся. Позже он был задержан. "Сотрудниками полиции [он] передан в следственные органы, которыми возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 318 УК РФ", - добавила официальный представитель МВД. Задержанному грозит до пяти лет колонии.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что полицейскому и двоим гражданам потребовалась помощь медиков, у них диагностировали множественные ушибы.