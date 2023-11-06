В Воронежской области обезвредили два беспилотника

По данным главы региона Александра Гусева, никто не пострадал

ТАСС, 6 ноября. На территории Воронежской области обнаружили и обезвредили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Вооруженными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", - написал Гусев.

Губернатор поблагодарил военных, которые без выходных, круглосуточно охраняют воздушное пространство региона.

"Напоминаю гражданам. Если вы обнаружили в небе или на земле беспилотный летательный аппарат, не надо его фотографировать и спешить выкладывать в соцсети. Пожалуйста, не приближайтесь к нему. Позвоните по номеру 112 или по номерам оперативных служб, берегите себя и своих близких", - уточнил Гусев.