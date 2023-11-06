В Приморье 20 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии

Аварийные бригады работают над восстановлением коммунальных услуг

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек в приморском городе Партизанске остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. На линию электропередачи упало дерево, что привело к отключению электроснабжения и в дальнейшем водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура города Партизанска проводит проверку соблюдения прав граждан при предоставлении коммунальных услуг. Около 13:00 (06:00 мск) 6 ноября дерево упало на линию электропередачи, что привело к отключению электроснабжения и в дальнейшем водоснабжения. В настоящее время без электричества остаются около 1,5 тыс. жителей, водоснабжение не предоставляется более 20 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады работают над восстановлением коммунальных услуг. Надзорное ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых к содержанию, обслуживанию сетей и обеспечению объектов коммунальной инфраструктуры необходимым объемом резервных источников электроснабжения. Отдельное внимание прокуратура уделит произведению необходимых перерасчетов за фактически не оказанные услуги.

Администрация муниципального округа сообщает, что электроснабжение частично восстановлено в селах Владимиро-Александровское, Екатериновка, Голубовка, в селе Новолитовск оно восстановлено полностью. Электричество отсутствует в летном гарнизоне села Золотая Долина. Энергетики "Оборонэнерго" продолжают аварийные ремонтные работы.

В Приморском крае действует штормовое предупреждение, ожидаются сильные осадки - дождь и снег. Ночью 7 ноября в отдельных районах прогнозируются сильные осадки - 50 мм и более за 12 часов при дожде со снегом, а также 20 мм и более при снеге. В отдельных районах ожидается метель. На дорогах гололедица, снежный накат. В континентальной части края усилится ветер до 15-22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья - до 27-32 м/с. По данным на 13:00 (06:00 мск), больше всего осадков выпало в Партизанске - 93,4 мм и Владивостоке - 83,5 мм.