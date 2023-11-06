Посольство РФ в Непале не получало данных о россиянах, пострадавших от новых толчков

Как отметил посол России в гималайском государстве Алексей Новиков, в дипмиссии внимательно следят за развитием событий и находятся на связи с властями Непала по этому вопросу

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Непале не получало информации о пострадавших россиянах после новых сильных подземных толчков в районе, где недавно произошло мощное землетрясение, унесшее порядка 160 жизней. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону посол России в этом гималайском государстве Алексей Новиков.

"Информации о том, что в результате новых подземных толчков пострадали граждане России, не поступало. Мы внимательно следим за развитием событий и находимся на связи с властями Непала по этому вопросу", - сказал Новиков.

Посол отметил, что в случае необходимости российское диппредставительство готово оказать любую необходимую помощь соотечественникам.

Как информировал информационный портал Nepalnews, мощный афтершок магнитудой 5,8 снова поразил район Джаяркот и прилегающие территории в 16:31 (13:46 мск). По данным Национального центра мониторинга и исследования землетрясений в Сурхете, эпицентр находился в районе поселка Рамиданда. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее не менее 157 человек погибли и более 200 получили ранения из-за землетрясения, которое произошло около полуночи в минувшую пятницу в Непале. Подземные толчки ощущались и в соседней Индии, в том числе в столице Нью-Дели. Геологическая служба США тогда оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Землетрясение нанесло большой материальный ущерб населению в горном районе Джаяркот и соседних с ним регионах.