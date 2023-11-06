В Татарстане пропали двое рыбаков

Они перестали выходить на связь 4 ноября

ТАСС, 6 ноября. Поиски двух пропавших рыбаков на реке Ик ведутся в Мензелинском районе Татарстана, они перестали выходить на связь 4 ноября. На реке обнаружены пустая лодка и сапог, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что двое мужчин 1978 и 1979 годов рождения утром 4 ноября на моторной лодке уехали на рыбалку на реку Ик у села Новый Мелькень Мензелинского района, с 15:00 4 ноября не выходят на связь. К месту выехала оперативная группа Мензелинского гарнизона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что другие рыбаки утром 6 ноября на реке Ик нашли пустую лодку, примерзшую ко льду, с вещами, и сапог. Спасатели обследовали дно и акваторию реки на площади 10 кв. км. Поиски продолжаются.