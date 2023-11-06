В Непале произошло два землетрясения подряд

Пострадали три человека

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Два землетрясения подряд магнитудами 4,5 и 5,3 произошли в понедельник в Непале недалеко от района Джаяркот, где на прошлой неделе были зафиксированы мощные толчки, в результате которых погибли почти 160 человек. Об этом сообщил представитель непальской полиции Сатош Рокка.

По его словам, из-за новых ударов стихии пострадали три человека. "Есть сообщения о сходе оползней на дорогах. Информации о погибших нет", - приводит слова Рокки агентство Reuters. Одно землетрясение произошло в населенном пункте Рамиданда, другое - через несколько минут - в Паинке. Все они находятся вблизи Джаяркота.

Подземные толчки ощущались в понедельник и в Нью-Дели. В жилых помещениях слегка покачивались люстры и потолочные вентиляторы, пошатывалась мебель. Люди выбегали на улицу.

Поздно вечером в пятницу в Непале произошло землетрясение с эпицентром в районе Джаяркот. Его магнитуда, по данным Индийского центра сейсмологии, составила 6,4. Погибли 157 человек, более 200 получили ранения.