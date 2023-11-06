В ДТП в Ростовской области погиб один человек

Еще трое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще трое, в том числе подросток, пострадали при столкновении двух автомобилей в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции региона.

Дорожная авария произошла днем на участке автодороги Самбек - Матвеев Курган. По предварительной версии, водитель Renault Symbol при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Optima.

"В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault Symbol. <...> Водитель и пассажир <...> автомобиля Renault Symbol и пассажир 2010 года рождения автомобиля Kia Optima получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Полицейские работают на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.