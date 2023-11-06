В Национальной галерее Лондона экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса

Сотрудники правоохранительных органов задержали вандалов на месте, сообщил телеканал Sky News

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Участники экологического движения Just Stop Oil повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) "Венера с зеркалом" в Национальной галерее в Лондоне. Как сообщил телеканал Sky News, вандалы были задержаны на месте сотрудниками правоохранительных органов.

В Just Stop Oil заявили, что акция была устроена студентами по имени Ханан и Харрисон, которые использовали аварийные молотки. На распространенных Sky News кадрах видно, что они были одеты в белые футболки с лозунгом "Просто остановите нефть".

Картина "Венера с зеркалом" не в первый раз была атакована британскими политическими активистами. В 1914 году полотно было повреждено суфражисткой Мэри Ричардсон (1882/83-1961), которая таким образом выразила протест против задержания лидера британского движения за избирательные права для женщин Эммелин Панкхерст (1858-1928). Позднее полотно, написанное в середине XVII века, было отреставрировано и возвращено в галерею. В прошлом году участники движения Just Stop Oil вылили суп на картину нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее.

"Политики нас подводят. Они подвели женщин в 1914 году, и они подводят нас сейчас. Новые [лицензии на разработку месторождений] нефти и газа приведут к гибели миллионов людей", - заявили в Just Stop Oil. В понедельник представители движения также устроили акцию протеста на правительственной улице Уайтхолл, по итогам которой были задержаны более 40 человек.

В воскресенье вечером канцелярия премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что правительство королевства намерено на законодательном уровне закрепить ежегодную выдачу новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море для укрепления национальной безопасности. Британские власти полагают, что освоение собственных месторождений позволит сократить импорт нефти и газа из-за рубежа, в том числе из РФ, и обеспечить 200 тыс. рабочих мест.

Власти королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью 2022 года ввиду энергетического кризиса в Европе. В июле канцелярия на Даунинг-стрит сообщила, что выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа.