В Китае после обрушения здания спортзала под завалами оказались три человека

Инцидент произошел в провинции Хэйлунцзян

ПЕКИН, 6 ноября. /ТАСС/. Три человека оказались под завалом в результате частичного обрушения здания спортзала в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло в городе Цзямусы в понедельник в 19:40 по пекинскому времени (14:40 мск). Площадь двухэтажного строения, как уточняется, достигает 2 тыс. кв. м, из них примерно 25% обрушились.

Информация о погибших или пострадавших не поступала. На месте работают спасатели и полиция. Причины происшествия выясняются.