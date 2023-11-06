6 ноября, 14:22
Военная операция на Украине

В Ростовской области силы ПВО отработали по целям в зоне СВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Губернатор региона Василий Голубев призвал сохранять спокойствие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по воздушным целям в зоне специальной военной операции (СВО), происшествий в Ростовской области нет.

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Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев, объясняя громкие звуки, которые слышали ростовчане.

"В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - написал глава региона в своем Telegram-канале. 

Теги:
Голубев, Василий ЮрьевичУкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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