Мэра района в Иркутской области подозревают в получении взяток на 4,7 млн рублей

Чиновник получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района

ИРКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили в Иркутской области уголовное дело в отношении мэра Катангского района Сергея Чонского за получение взяток от предпринимателей на 4,7 млн рублей за предоставление им преимущества на торгах для поставок дизельного топлива. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении мэра муниципального образования "Катангский район", подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размерах)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году чиновник получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района Иркутской области, и последующего заключения с коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. Как уточнили в СК, общая сумма взяток, полученная фигурантом, составила 4,7 млн рублей. В областной прокуратуре добавили, что подозреваемый задержан. Ход расследования поставлен ведомством на контроль.

Летом 2022 года в прокуратуре региона сообщали, что Чонский в обход конкурентных процедур оформил у нефтяной компании заем сырой нефти, гарантировав ее оплату за счет бюджета. До начала торгов и определения победителя фактически нефть была уже отгружена конкретному предпринимателю, частично с использованием для этого автомобилей родственников мэра. Позднее в своем телеграм-канале он написал, что не считает себя нарушившим закон, так как действовал в интересах населения, чтобы не сорвать отопительный сезон.

В июле 2022 года решением суда Чонский был досрочно лишен полномочий, однако победил на выборах в сентябре и вновь возглавил муниципальное образование.