Депутата Рады Дубинского поместили под домашний арест

Его обвиняют в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал независимому депутату Верховной рады, ранее входившему во фракцию правящей партии "Слуга народа", Александру Дубинскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Его обвиняют в организации схемы для незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу. По данным издания, суд частично удовлетворил требование прокурора об избрании меры пресечения: Дубинский отправлен под круглосуточный домашний арест, но требование запретить депутату публиковать видео в социальных сетях и вести прямые трансляции не удовлетворено.

Политик назвал дело против себя сфабрикованным. В Telegram-канале он уже опубликовал короткое видео, в котором подтвердил, что отправится под домашний арест. Он также дал понять, что продолжит выкладывать видео с критикой в адрес властей.

По версии следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну брата своей гражданской жены. По данным Службы безопасности Украины, депутат добился разрешения на выезд, оформив его как волонтера, работающего в одной из общественных организаций. В этой связи парламентария обвиняют в незаконной переправке лиц через государственную границу, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Правоохранительные органы также расследуют в отношении Дубинского еще одно дело - о служебном подлоге из-за выезда за границу во время военного положения. Следствие утверждает, что депутат уехал под предлогом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. В связи с этим ведется расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать о подлоге.

Ранее Дубинский входил в пропрезидентскую партию "Слуга народа". Однако, после того как в январе 2021 года США ввели санкции против Дубинского "из-за вмешательства" в президентские выборы, его исключили из партии. Тогда депутат начал открыто критиковать деятельность президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. В частности, он обвиняет руководство страны в укрывательстве коррупционных схем. Все обвинения в свой адрес Дубинский считает заказными и называет политическим преследованием за критику Зеленского и Ермака.