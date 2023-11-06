6 ноября, 15:14

Индия направила в Непал новый груз гуманитарной помощи после землетрясения

В результате землетрясения в стране погибли не менее 157 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 ноября. /ТАСС/. Индия направила новый груз гуманитарной помощи Непалу, где из-за землетрясения погибли почти 160 человек. Об этом сообщил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

"Второй самолет с 9 тоннами чрезвычайной помощи приземлился в Непале", - написал Джайшанкар в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Индия непоколебима в своей поддержке Непалу в трудный для страны час", - подчеркнул он.

Землетрясение в Непале произошло в пятницу поздно вечером. Геологическая служба США тогда оценила его магнитуду в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. Землетрясение нанесло крупный материальный ущерб населению в горном районе Джаяркот и соседних с ним регионах. В результате удара стихии погибли не менее 157 человек, более 200 получили ранения. 

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