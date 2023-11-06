Из-за аварии в Литве остановились электропоезда

Вместо них пустили дизельные локомотивы

ВИЛЬНЮС, 6 ноября. /ТАСС/. Авария на контактной сети парализовала в понедельник работу железных дорог Литвы, остановившиеся электропоезда пришлось заменить на дизельные локомотивы. Об этом сообщило государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

"Из-за аварии на линии Вильнюс - Каунас движение поездов на несколько часов пришлось приостановить. Пассажиров, которые следовали остановившимися поездами, до места назначения доставили автобусами", - сообщила журналистам представитель железнодорожного ведомства Котрина Дзикарайте.

Через Каунас, второй по величине после Вильнюса город Литвы, идут маршруты на Клайпеду и Шяуляй, которые являются третьим и четвертым городами страны. "Вместо электропоездов на этих маршрутах были задействованы дизельные локомотивы", - сказала представитель.

Контактная сеть, по оценке специалистов, будет восстановлена через день.