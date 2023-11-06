6 ноября, 18:42

СК возбудил дело после домогательств иностранца к девочке в Твери

Инцидент произошел на автобусной остановке

ТАСС, 6 ноября. Уголовное дело возбуждено в отношении иностранного гражданина за развратные действия в отношении девочки в автобусе в Твери. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

"Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства 1971 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). По версии следствия, мужчина, находясь в пассажирском автобусе, осуществлявшем движение по Московскому району города Твери, совершил в отношении малолетней девочки развратные действия", - говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли видеозапись с камеры видеонаблюдения, расположенной в салоне автобуса.

"Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы", - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация