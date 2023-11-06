В МВД Украины заявили, что подарок с гранатой помощнику Залужного вручил коллега

В его кабинете уже провели обыск, уточнил глава министерства Игорь Клименко

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги, в кабинете которого уже провели обыск. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца, - написал Клименко в своем Telegram-канале. - Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичных гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия".

По его словам, в квартире полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу. "Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия", - добавил Клименко.

Ранее Залужный сообщил о гибели своего помощника в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. Вдова погибшего рассказала украинским СМИ, что Частяков принес домой подарочный пакет, во время открытия пакета произошел взрыв. В комментарии изданию "Страна" она рассказала, что подарок передал старший помощник заместителя главкома ВСУ по фамилии Тимченко.

Однако, несмотря на заявления Залужного и вдовы погибшего, в МВД продолжали настаивать на версии о гибели "в результате неосторожного обращения с боеприпасом". Это вызвало возмущение в обществе. В частности, бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что следствие должно проверить все версии и не исключать ни одну из них, даже если "для экспертов картина очевидна".