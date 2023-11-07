В Партизанске восстановили подачу воды и света после падения дерева на ЛЭП

Отключение электроэнергии затронуло около 1,5 тыс. жителей, водоснабжение не предоставлялось более 20 тыс. граждан

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили электроснабжение после аварии в городе Партизанске Приморского края, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.

"По сообщению ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы), водоснабжение в городском округе восстановлено. Ночью на линию электропередачи упало дерево, две бригады ДРСК работали всю ночь на месте аварии. На 8:00 (01:00 мск) аварийные отключения электроэнергии устранены полностью", - сообщили в пресс-службе.

Накануне во время сильного снегопада в Партизанске на линию электропередачи упало дерево, что привело к отключению электроснабжения и в дальнейшем водоснабжения. Без электричества остались около 1,5 тыс. жителей, водоснабжение не предоставлялось более 20 тыс. граждан.

Минувшим днем больше всего осадков в Приморье выпало в Партизанске и Владивостоке. Согласно прогнозу, температура воздуха в крае продолжит понижаться, дождь перейдет в снег.