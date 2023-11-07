Между Сахалином и Кунаширом из-за непогоды нарушилось авиасообщение

Некоторые рейсы задержали почти на сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Авиарейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир) задержаны почти на сутки из-за неблагоприятных погодных условий на Курильских островах, сообщили ТАСС в Сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, пассажиры не могут вылететь в Южно-Курильск с 16:45 (08:45 мск) понедельника. Задерживается и обратный рейс в Южно-Сахалинск. Вылет планируется осуществить в течение дня. Однако, по информации аэропорта Менделеево на Кунашире, погода в Южно-Курильске все еще неподходящая для принятия воздушных судов.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в районах Сахалина на 6-7 ноября из-за сильного дождя. Местами непогода нарушила энергоснабжение, в двух городских округах младшеклассников перевели на дистанционное обучение.