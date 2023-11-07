В Китае из-за обрушения здания спортзала погибли три человека

Еще один пострадал

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Обрушение здания спортзала в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР привело к гибели трех человек, еще один получил легкие травмы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал проинформировал, что в результате ЧП в городе Цзямусы под завалом оказались три человека. Оно произошло 6 ноября в 19:40 по пекинскому времени (14:40 мск). Площадь двухэтажного строения достигает 2 тыс. кв. метров, из них примерно 25% обрушились.

В момент аварии, как уточняется, в спортзале находились семь человек. Четыре из них самостоятельно выбрались из здания, которое принадлежит местному фитнес-клубу. Руководство организации задержано полицией, ведется следствие.