Между Сахалином и материком из-за непогоды нарушилось морское сообщение

Паромная переправа Холмск - Ванино возобновит работу после улучшения погоды в Татарском проливе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край) прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе, сообщили ТАСС в компании "Сахалинское морское пароходство".

"Переправа закрылась во второй раз", - рассказал собеседник агентства.

По информации пароходства, сейчас все паромы пережидают шторм в порту Ванино в Хабаровском крае. Переправа возобновит работу после улучшения погоды в Татарском проливе.

В ночь на 3 ноября на Сахалин пришел циклон с сильными дождями, что привело к закрытию паромной переправы. Уже на следующий день она возобновила работу. Однако уже 6 ноября погода в регионе снова ухудшилась, спасатели объявили экстренное предупреждение в море и в ряде городских округов. Сейчас в Сахалинской области повсеместно идут дожди, на севере - мокрый снег, дует ветер, температура воздуха в Южно-Сахалинске в утренние часы опустилась до отметки плюс 7 градусов.