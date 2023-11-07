В Приморье ограничили проезд по двум дорогам после осадков

Нет проезда на объезде моста на автомобильной дороге рядом с поселком Смирновка, а также на участке дороги рядом с селом Валентин

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Проезд по двум участкам дорог в Приморье ограничен из-за переливов после сильных дождей, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"В результате неблагоприятных погодных условий на дорогах края образовались переливы и размыв одного объезда моста. Это осложнило передвижение по приморским трассам. В Красноармейском районе произошел размыв объезда моста на автомобильной дороге рядом с поселком Смирновка. Проезда нет", - говорится в сообщении.

Также нет проезда для легкового вида транспорта из-за перелива на участке дороги рядом с селом Валентин. В устранении последствий непогоды задействованы дорожные рабочие и 104 единицы техники. Специалисты очищают автомобильные дороги от снега, обрабатывают трассы противогололедными материалами.

Минувшим днем больше всего осадков в Приморье выпало в Партизанске и Владивостоке. Согласно прогнозу, температура воздуха в крае продолжит понижаться, дождь перейдет в снег.