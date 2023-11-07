В ДНР задержали мужчину за передачу Киеву секретных данных

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Мужчина задержан спецслужбами Донецкой Народной Республики (ДНР) за передачу данных украинской разведке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщили в управлении.

По данным силовиков, связь с украинскими спецслужбами мужчина поддерживал при помощи тайниковых закладок и закрытых сообществ в мессенджерах и соцсетях.

Кроме того, задержанный пытался попасть на военную службу по контракту в добровольческие подразделения в надежде получать сведения, составляющие в том числе государственную тайну.