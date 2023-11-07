На Сахалине поручили за год устранить сброс канализационных вод на поля

Из-за стоков произошло заиливание и заболачивание земель сельскохозяйственного назначения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Суд обязал администрацию Южно-Сахалинска и компанию "РВК-Сахалин" в течение года устранить сброс канализационных вод на поля, обеспечивающие сельскохозяйственной продукцией всю Сахалинскую область. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"<...> признано незаконным бездействие администрации города Южно-Сахалинска и ООО "РВК-Сахалин", выразившееся в непринятии мер по предотвращению сброса сточных вод на рельеф местности, возложена обязанность исключить сброс сточных вод с очистных сооружений канализации на рельеф местности в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу", - сказали в надзорном ведомстве. Решение суда в законную силу не вступило.

По информации ведомства, сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка по обращению совхоза "Тепличный". Установлено, что в Луговом - пригородной зоне Южно-Сахалинска - осуществляется сброс канализационных вод в мелиоративные каналы земельных участков сельскохозяйственного назначения. Из-за этого происходит заиливание и заболачивание полей, ухудшается их качество. Это ставит под угрозу качество выращиваемой продукции для населения области.