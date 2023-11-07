7 ноября, 02:11

Из Камбоджи в Японию экстрадируют 25 аферистов

Они занимались телефонным мошенничеством

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Японии приступили к процедуре экстрадиции в страну из Камбоджи 25 японских аферистов, ущерб от деятельности которых оценивается в несколько сотен миллионов иен (несколько миллионов долларов). Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным следствия, преступники с помощью телефонных звонков заставляли жертв переводить им свои сбережения. Кроме того, они координировали действия своих пособников на территории Японии. Экстрадиция аферистов из Камбоджи может быть осуществлена 8 ноября, отмечает агентство.

В феврале в Японию экстрадировали главаря японской банды грабителей Юки Ватанабэ, который скрывался на Филиппинах. Злоумышленники под его руководством за последние несколько лет организовали и совершили около 2,3 тыс. грабежей и мошеннических акций. 19 января в результате подобного нападения была убита 90-летняя жительница Токио. 

Теги:
ЯпонияКамбоджа
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