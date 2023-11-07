7 ноября, 02:20

В Чили в пожаре погибли минимум 14 граждан Венесуэлы

Среди погибших восемь детей, сообщил заместитель мэра города Коронель Хавьер Валенсия

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 ноября. /ТАСС/. Не менее 14 венесуэльских мигрантов, среди них 8 детей, погибли в результате пожара в трущобах города Коронель. Об этом в понедельник сообщила мэрия города.

"С прискорбием сообщаем о гибели 14 жителей нашей коммуны. Три семьи, среди которых восемь несовершеннолетних и шесть взрослых, погибли в результате пожара", - передает AFP слова заместителя мэра южного города Хавьера Валенсии.

Он также добавил, что погибшие являлись гражданами Венесуэлы, проживающими в неблагоприятных условиях.

О причинах пожара не сообщается. 

Теги:
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