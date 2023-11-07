В Дальнереченском округе Приморья ввели режим ЧС после ледяного дождя

В настоящее время в округе ведутся работы по расчистке территории от упавших деревьев, также энергетики восстанавливают энергоснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Дальнереченском округе Приморья из-за выпавшего накануне ледяного дождя. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Дальнереченском округе. Из-за прошедшего ледяного дождя произошли массовые отключения электроэнергии. В округе ведутся работы по расчистке территории от упавших деревьев. Бригады "Дальнереченская ЭСК" восстанавливают энергоснабжение", - говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС был введен в Лесозаводском городском округе, где свыше 1,2 тыс. домов, в которых проживают более 2 тыс. человек, остались без света. Кроме того, под давлением ледяной корки получили повреждения порядка 200 деревьев.

В минувшие сутки в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и снега, которые в отдельных районах приняли форму ледяного дождя. Это явление вызвало масштабные аварии на электросетях, которые повреждались падающими под весом налипшего льда деревьями. В последние двое суток смешанные осадки от 20 до 109 миллиметров выпали почти на всей территории региона. В 19 муниципалитетах их объем превысил месячную норму в 1-3 раза.