7 ноября, 03:07

В Красноярске во время заплыва по Енисею пропал мужчина

Спасатели организовали поиски

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Молодого мужчину унесло течением во время заплыва по реке Енисей в Красноярске. Организованы поиски, сообщила служба спасения Красноярского края.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на острове Татышев в городе Красноярске в 2 км от Октябрьского моста мужчина 1995 года рождения пошел моржевать и его унесло течением. На место выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении.

По данным службы, было обследовано 5 км береговой линии реки, мужчина пока не найден.

Синоптики Гидрометцентра обещают в Красноярске днем 7 ноября снег и до минус 6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 15 градусов. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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