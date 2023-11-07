Средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом

Еще восемь беспилотников были перехвачены

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории РФ, девять из них были уничтожены средствами ПВО и восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве.