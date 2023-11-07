7 ноября, 03:08,
обновлено 7 ноября, 03:14
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом

Станислав Красильников/ ТАСС, архив
© Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Еще восемь беспилотников были перехвачены

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории РФ, девять из них были уничтожены средствами ПВО и восемь БПЛА были перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым", - сказали в ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация